Barbara d'Urso, "mani addosso": caos in diretta, cosa va in onda

Il caso della presunta veggente Gisella Cardia sta diventando sempre più stucchevole. Evidentemente però fa ascolti, perché Barbara d’Urso continua a proporlo durante Pomeriggio Cinque. Nell’ultima puntata è però accaduto qualcosa di spiacevole, con l’inviata Giorgia Scaccia che si trovava a Trevignano per un collegamento su questa vicenda: a un certo punto un uomo l’ha spintonata in malo modo, lasciando subito di stucco.

La regia ha subito staccato l’inquadratura, ma la d’Urso ha chiesto di tornare con le riprese: “Non togliete niente, non censurate”. Di conseguenza è stato ripristinato il collegamento, con i telespettatori e gli ospiti in studio che hanno avuto modo di vedere cosa stava accadendo all’inviata di Pomeriggio Cinque. “Lei non mi deve toccare - ha intimato all’uomo - scusi, lei non mi deve mettere le mani addosso. Io sto semplicemente lavorando. Per cortesia, mi lasci lavorare. La ringrazio molto…”.

L’uomo però è rimasto fermo e ha continuato a disturbare l’inviata: “Non diciamo parolacce. Non mi deve toccare, mi perdoni”, ha continuato Giorgia Scaccia. Quest’ultima è stata brava a non perdere la calma e a non farsi prendere dal panico: “Non ammetto assolutamente che mi si mettano le mani addosso”. L’uomo si è poi placato dinanzi alla minaccia di chiamare i carabinieri.