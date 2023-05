Ilary Blasi, il dettaglio ai piedi che fa impazzire tutti: quanto costa

24 maggio 2023 a

"Less is more" invocava l'architetto Mies van der Rohe certo che il miglior risultato, il di più, si ottiene nel caso in cui si bada al meno, all'essenza. Lo slogan deve essere piaciuto a Ilary Blasi che nella nuova edizione de L'isola dei famosi sembra proprio aver puntato sul minimalismo. Se lo scorso anno Ilary spaziava tra colori vitaminici, gioielli oversize e accessori appariscenti, in questa edizione del reality di Canale 5 preferisce essere meno vistosa. Fin dalla prima puntata ha scelto solo outfit in bianco e nero, dal debutto con i guanti da diva al completo candido con camicia e pantaloni. Ha fatto un'eccezione solo la settimana scorsa con un top "spinato" ma sempre in total black.

Ieri è andata in onda la sesta puntata e, oltre a Cristian Totti con la fidanzata Melissa Monti tra il pubblico, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il look della padrona di casa. Niente maxi scollature, spacchi o dettagli audaci, ha puntato ancora una volta sullo stile minimal un paio di leggings aderenti che le hanno fasciato le forme e un top con le maniche lunghe e lo scollo a barca, tutto in nero firmato P.A.R.O.S.H. Rigorosa, ma senza rinunciare a un "punto luce": gli stivali col tacco a spillo tempestati di scintillanti paillettes argentate. Si tratta del modello Eva di Le Silla, il cui prezzo sul sito ufficiale del brand è di 1.170 euro.