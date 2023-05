Al Bano e Romina, "dissanguato": chi accusa sul divorzio

25 maggio 2023 a

"Che si calmi sennò non la chiamerò mai più de Pace ma de Guerra". Al Bano è uno che le cose le dice senza girarci intorno. E così, diretto, risponde per le rime all'avvocato Annamaria Bernardini de Pace, che difese la sua ex moglie Romina Power nel loro storico divorzio. La matrimonialista, a una domanda in cui le veniva chiesto qual fosse il divorzio celebre più sanguinoso che aveva seguito, aveva tirato in ballo il cantautore pugliese e la ex moglie: "Quello di Romina Power e Al Bano", aveva detto nell'intervista la divorzista spiegando che "si erano conosciuti giovanissimi, si erano amati tantissimo, poi erano emerse le differenze tra la mentalità americana e quella del Sud Italia. Però, furono bravi a preservare i figli". Romina Power e Albano Carrisi si separarono nel 1999, il divorzio arrivò qualche anno dopo.

Al Bano e Romina, "il divorzio più sanguinoso": la confessione choc della Bernardini de Pace

Un giudizio quello della famosa avvocato, attualmente impegnata nel divorzio Totti-Blasi come legale del Capitalo, che Carrisi non digerisce. E infatti replica piccato a Libero: "Se sanguinoso è stato, una bella impostazione l’ha data lei. Prendiamoci le responsabilità". Del resto, il cantautore aveva già chiarito cosa nel pensava delle varie sentenze sul mantenimento della ex moglie e dei figli: "Dopo un amore di 25 anni e un matrimonio di 30 è stata Romina a decidere di andare via. È stata lei a rompere un duo che anche professionalmente aveva una forza mondiale". Perché quindi devo pagare io?, si chiede Al Bano.