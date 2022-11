Belve, impensabile Fagnani sulla Bernardini De Pace: "Che faccia..."

26 novembre 2022 a

Con Belve che ha concluso l'edizione 2022, Francesca Fagnani può togliersi qualche sassolino dalla scarpa. E così la conduttrice di Rai2 si sofferma su ogni ospite del programma. Tra questi Annamaria Bernardini De Pace. L'avvocato divorzista più famoso d'Italia non ha risparmiato nessuno. Prima la frecciata a Francesco Totti: "Ma Totti chi? Non so chi sia. Non ricordo niente, mi avvalgo della facoltà di non rispondere", commentava dopo i contrasti per un mancato accordo.

Poi Gabriele Muccino, il regista l'aveva definita come una "che schiaccia la vita delle persone come noi" e al quale non ha fatto attendere la replica: "Muccino l’ho querelato, il mio avvocato David Leggi ha già presentato la denuncia. L’ho querelato perché ha detto che io ho fatto otto denunce penali tutte archiviate e io non le ho mai fatte nella mia vita. Ero l’avvocato di sua moglie, ma non ho mai fatto una denuncia di quel tipo. Tanta acredine nei miei confronti perché ha perso tutto, è normale". Infine Asia Argento: "Non la difenderei più. Può mai sembrare una vera vittima di qualcuno?".

L'attrice infatti non ha mai pagato il legale. Ma come lei sono in tantissimi a farlo: "Rappresento moltissimi vip, tanti di loro non vogliono pagare. Ce ne sono molti che sono convinti che basta che io accosti il mio nome al loro e loro al mio che mi hanno ripagata in visibilità. Ma non è così. A chi non paga faccio una causa e i soldi me li riprendo. Asia Argento e Nina Moric non mi hanno pagata. Non mi sono arresa, ma hanno fatto sparire tutto quello che avevano". Insomma, quanto basta a ottenere la stima della Fagnani che a Gente parla della Bernardini De Pace come "una faccia tosta. Una donna simpatica. I social l’hanno amata".