Belve, la Bernardini De Pace distrugge Asia Argento: soldi, accusa devastante

Asia Argento al centro della puntata di Belve in onda mercoledì 16 novembre su Rai2. A tirarla in ballo Annamaria Bernardini De Pace. Francesca Fagnani ha infatti ricordato quando l'attrice non pagò il salto all'avvocato. "Ricordo - ha detto la Bernardini De Pace in precedenza - di averla difesa tanti anni fa per recuperare la sua bambina rapita dal padre. Al buon esito non mi ha mai pagata".

E adesso? "Comunque non la difenderei neppure se ritornasse. Io difendo le vere vittime. Posso e voglio scegliere". E a distanza di anni l'avvocato non cambia idea: "Non la difenderei più - ammette alla conduttrice - può mai sembrare una vera vittima a qualcuno?".

Ma per l'Argento non è la prima lite con i legali. Ai tempi del #metoo la figlia del regista accusò Giulia Bongiorno, colpevole - a suo dire - di non avere offerto assistenza legale al movimento: "L' avvocato Bongiorno aveva difeso il mafioso Giulio Andreotti ('Assolto! Assolto! Assolto!') ma si è rifiutata di tutelare alcune vittime di violenza sessuale nell'industria cinematografica... Doppia difesa? Dissociazione totale". Peccato però che solo qualche mese dopo sia stata la stessa Argento a prendere le distanze dal #metoo, affermando di non riconoscersi più.