Fabrizio Bracconeri, la rivelazione impensabile: "Rita in lacrime nel camerino"

Dopo anni dietro le telecamere, Fabrizio Bracconeri è tornato a far parlare di sé. L'attore che ha lavorato con Carlo Verdone e celebre protagonista de "I ragazzi della Terza C", da otto anni vive una vita più tranquilla. "Da otto anni sto nella Valderice in provincia di Trapani. Sono andato via da Roma perché mio figlio Emanuele, di 22 anni, soffre di una forma di autismo grave che si associa al ritardo mentale - racconta sulle colonne di Repubblica -. Qua, insieme a mia moglie, abbiamo trovato un istituto psico medico pedagogico che ha fatto fare notevoli miglioramenti a Emanuele. Quindi abbiamo deciso di rimanere in Sicilia dove abbiamo restaurato una casa che avevamo preso qualche tempo prima".

"Dove vivo da 8 anni": il dramma privato di Fabrizio Bracconeri

Ma Bracconeri non è noto solo come attore. Per lungo tempo l'uomo è stato a fianco di Rita Dalla Chiesa a Forum, la trasmissione di Rete 4. A lei, ex conduttrice del programma, va il suo pensiero. "Rita è come se fosse mia sorella, l’adoro e lei adora la mia famiglia. È stata la mia testimone di nozze. Pensi che quando glielo chiesi, già si sapeva che mi sposavo". Quel giorno - spiega con sorriso - "quando sono entrato in camerino si mise a piangere: 'Pensavo che non me lo chiedessi'. Ci teneva molto. Per me è stata una nave, quando avevo problemi mi aggrappavo a lei. E lei c’era sempre".

"Chi arriva alla Rai dopo Fazio?": la frase esplosiva di Fabrizio Bracconeri

La sua vita ad oggi è molto cambiata, ma non la sua passione per la politica. Addirittura, ammette, "Se Giorgia Meloni mi chiede 'Ti vuoi candidare alle Europee?', be’ sarebbe difficile dirle di no. Anche se dell’Unione europea penso tutto il male possibile. Comunque conosco la premier da un po’ di tempo ovvero da quando mi chiese di farle la campagna elettorale per la candidatura a consigliere regionale nel Lazio".