Rita Dalla Chiesa distrugge Lilli Gruber: "Ridicolo, solo spocchia"

21 aprile 2023 a

a

a

Rita Dalla Chiesa è un fiume in piena. Assistendo all'ultima puntata di Otto e Mezzo, la deputata di Forza Italia non può che dirsi indignata. "Si stanno arrampicando sugli specchi. Assolutamente ridicoli. E dalla Gruber solo spocchia nei confronti di Giorgia Meloni. 'Una puntura innocua' ha definito la vignetta. E ride. Ma se nella vignetta, a letto con un altro, avessero messo mogli o sorelle di uno di loro?".

"Se abbiamo la forza...": Santoro, la risposta che sconvolge Lilli Gruber | Guarda

Il riferimento della giornalista è un rimprovero a Lilli Gruber. La conduttrice di La7 nel suo programma serale ha avuto ospite Osho, che di vignette se ne intende. Anche lui si dice infastidito per il disegno di Natangelo pubblicato dal Fatto Quotidiano. Nella vignetta si vede Arianna Meloni, sorella del premier e moglie del ministro Francesco Lollobrigida, a letto con l'amante di colore.

"Cose mai viste". Santoro nomina Giletti e Lilli Gruber sbrocca: gelo a La7

"La mia comicità è pungente ma raramente è offensiva. Nessuno si è mai indignato", ha tenuto a precisare Federico Palmaroli che poi ha voluto ricordare che "il diritto di satira è sacrosanto, Natangelo forse avrebbe potuto anziché disegnare la famiglia Lollobrigida inserire due personaggi anonimi". E la risposta della Gruber non si è fatta attendere: "Allora non avrebbe toccato nessuno, sarebbe stata una puntura innocua. La satira deve pungere". Ma vale anche per quelli di sinistra? Si chiede la Dalla Chiesa. Basta pensare allo sdegno dopo la caricatura di Elly Schlein col nasone "evocativo".