Rita Dalla Chiesa, "poco fa...": la frase inspiegabile che scatena Diego Bianchi

Anche Rita Dalla Chiesa finisce nella rete di Diego Bianchi, in arte Zoro, su La7. Il salottino di Propaganda Live, vero e proprio "tempio" della sinistra più raffinata e con il naso all'insù, tutta sorrisini beffardi e incipiente senso di superiorità, come ogni settimana passa in rassegna il meglio dei social della settimana, un compendio che spesso funge da pretesto per prendere per i fondelli questo o quell'esponente della maggioranza di centrodestra, o anche solo personaggi e vip che possono rientrare nel "bacino" culturale del governo. Stavolta, appunto, tocco alla ex conduttrice di Forum, che dallo scorso ottobre siede nei banchi di Fratelli d'Italia alla Camera dopo essere stata eletta deputata per la prima volta.

"Poco fa mi è passato", twitta enigmaticamente la figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un post datato 24 aprile, ore 21.21. Serata movimentata? Qualche brutto imprevisto? Gli utenti di Twitter, spesso geniali e assai perfidi nella loro ironia, se lo chiedono azzardando delle ipotesi. "Vince" tale Gimmoriso', foto profilo dedicata a Jim Morrison e nome che fa immaginare una versione romanesca e assai pecoreccia del mitico cantante dei Doors.

Commento fulminante: "Prendi quello dopo". In studio se la ridono Zoro e tutto il resto della "banda". Propaganda Live condivide lo screenshot su Twitter e la Dalla Chiesa, dimostrando grande auto-ironia, si unisce al divertimento generale: "Tweet interrotto", replica la conduttrice e onorevole spiegando il senso (involontario) di quel tweet. Svelato l'arcano e professorini sinistri rimandati.