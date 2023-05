Elisa Esposito, esplode la bufera: "1.300 euro? La colpa è vostra"

27 maggio 2023 a

La tiktoker Elisa Esposito, 21 anni, diventata famosa per le sue lezioni di "Corsivo" ha attaccato in un video pubblicato su Tiktok i ragazzi che protestano contro il caro affitti e contro il precariato. A chi le ha scritto "Ma vai a lavorare", la giovane, che è anche sulla piattaforma Onlyfans, ha risposto: "Sono sempre stata zitta difronte a certi commenti ma devo rispondere. E mi riferisco anche a quelli che dicono che i social non andranno avanti per sempre e che questo tipo di carriera prima o poi finirà. Dietro a questi commenti ci vedo tanta cattiveria e invidia". E ancora: "Se voi guadagnate con uno stipendio normale sui 1.300 euro al mese la colpa è vostra, non mia".

Frasi che hanno indignato il popolo social. Ma la Esposito ha insistito: "L'Italia non ha colpe, la colpa non è di nessuno se non di voi stessi. Siete voi che decidete il vostro percorso di studi e di vita. Io la scuola l'ho conclusa" e "volendo in futuro posso aprirmi un centro estetico. Potrò campare di quello". "Tante persone mi augurano anche il male, il fallimento. Questo perché vi rode che a 19 anni una ragazza così giovane ha cominciato a guadagnare tutti questi soldi", ha tuonato. "È la verità, aprite gli occhi. Se adesso guadagno quello che guadagno è solo grazie a me stessa, non ho chiesto aiuto a nessuno. Mi sono costruita letteralmente tutto da sola".

"Ho fatto una scuola di estetica e diversi stage. Stavo in negozio quasi 10 ore al giorno, non mi pagavano. È stato per poco tempo, ma mi è bastato per capire che non volevo fare quella vita, non volevo essere sfruttata da nessuno", ha concluso. "Non pensate che la vita da influencer sia facile come vedete, perchè dietro ogni video c'è un lavoro lungo, ci facciamo il c*** anche noi, ovviamente meno rispetto a chi lavora in fabbrica".