Chiara Ferragni, la foto a luci rosse che scatena il caos: "Questo è por***"

Chiara Ferragni ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha scatenato il popolo social. La influencer infatti ha condiviso un selfie ad alto tasso erotico in cui si mostra mezza nuda, con indosso solo un perizoma bianco, davanti allo specchio con un braccio a coprire il seno. "Disperata, sei arrivata quasi al pornografico", ha commentato una. "Ma non ti vergogni più di nulla?". E ancora: "Pornografia. Peccato Chiara". "Boh, se io fossi tuo figlio mi chiederei quale ca*** di necessità ha mia madre di postare foto con il c*** di fuori su Instagram, alla mercé di tutti", ha tuonato un altro ."Pensati libera di toglierti pure le mutande", ha ironizzato qualcuno. "Sta per aprirsi l’only fans", ha aggiunto un'altra.

Tra i vari commenti si può leggere anche quello della giornalista Mediaset Elena Guarnieri che ha scritto una riflessione: "Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso. Elena"

Da parte sua la Ferragni ha liquidato gli haters con una frase: "Siamo seri?".