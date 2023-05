Rai, per la prima volta un Papa negli studi: "A sua Immagine" con Francesco

27 maggio 2023 a

Papa Francesco è arrivato a Saxa Rubra, nella sede della Rai, a Roma, per registrare un’intervista alla trasmissione A sua immagine, condotta da Lorena Bianchetti su Rai uno. L'intervista, a quanto si apprende andrà poi in onda il prossimo 4 giugno. È la prima volta che un Pontefice si reca negli studi televisivi della Rai. Francesco, al suo arrivo a Saxa Rubra, è stato applaudito da numerose persone, personale della Rai che hanno gridato "Viva il Papa". Arrivato a bordo della solita utilitaria bianca con cui si sposta abitualmente, Bergoglio è sceso dall'auto con le proprie gambe e si è poi seduto sulla sedia a rotelle per essere portato negli studi televisivi. Ad accoglierlo, la conduttrice del programma, Bianchetti, e un gruppo di dipendenti.

L’intervista a Papa Francesco era in agenda a marzo ma poi fu rinviata perché il Pontefice era stato ricoverato al Policlinico Gemelli. Ora però, si farà, anche se ieri 26 maggio Papa Bergoglio, a causa di uno stato febbrile, aveva annullato tutti gli impegni in programma. Evidentemente il Santo Padre si è ripreso bene visto che ha mantenuto quello con A sua immagine. Un bel colpo per la nuova Rai targata Giorgia Meloni.