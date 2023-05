Cristina Scuccia, scoppia la lite sull'Isola: "Ipocrita, senza telecamere..."

28 maggio 2023 a

Cristina Scuccia è nel mirino dei concorrenti dell'Isola dei Famosi. L'ex suora in queste settimane ha cercato di togliersi qualche sassolino dalle scarpe ma soprattutto ha voluto raccontare la sua nuova vita. Una nuova vita fatta di passione e di legami sentimentali con una misteriosa persona che vive in Spagna ma di cui si è rifiutata di fare il nome. E così il pubblico sta conoscendo una nuova Cristina Scuccia, una donna che ha rivelato di aver sentito, forte, il richiamo del desiderio di maternità.

Una confidenza fatta a Mazzoli dopo una notte insonne ha infatti scatenato il pubblico che tifa per l'ex suora che scelto di intraprendere un nuovo percorso nella sua vita. Ma Helena Peretes e Gian Maria Sainato puntano il dito contro la Scuccia: "Cristina mi ha colpito moltissimo. La sua libertà le fa avere paura di fidarsi e, infatti, la sua espressione è sempre corrucciata. Cioè non so cosa le abbiano fatto".

"Mi sono svegliata e ho questa voglia": clamorosa Cristina Scuccia, la frase impensabile

Gian Maria ha, quindi, aggiunto: "Si è vero, non è la stessa Cristina di quando è arrivata, un’altra persona proprio". Poi l'affondo della Peretes: "Quando non ci sono le telecamere è un’altra persona. È come se dovesse seguire un copione: “fai quella che ha paura di tutto e che pensa che sia tutto un pregiudizio nei suoi confronti”. Cioè non si può, è pura ipocrisia: sei già cantante, fai altri programmi, cioè tu sei già Cristina non sei più suora".