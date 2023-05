Luciana Littizzetto, sceneggiata finale contro la Rai: come entra in studio a mezzanotte

29 maggio 2023 a

a

a

Una puntata profondamente monotematica quella di Che tempo che fa in onda su Rai 3 ieri sera, domenica 28 maggio. Una puntata, l'ultima sui canali Rai, che Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno interamente consacrato alla presunta "cacciata" dalla Rai (quando la coppia ha in verità siglato un faraonico contratto con Discovery).

Insomma, lunghe ore di attacchi al governo, di lamentele, poi la consueta letterina della comica torinese con le frecciate all'esecutivo e soprattutto a Matteo Salvini, la chiusa infatti recitava "Bello ciao", replica al tweet del leghista piovuto dopo la comunicazione dell'addio da parte di Fabio Fazio.

E Luciana Littizzetto non molla fino all'ultimo secondo di Che tempo che fa. Infatti, alla mezzanotte, ecco che fa irruzione in studio armata di un carrellino portapacchi. "Ma per che cosa... ?", fa il finto tonto Fabio Fazio. "Eh, ma dobbiamo fare il trasloco Fabio", risponde lei. "Ma no!!!", le fa eco lui, per poi ridere.

"Adesso la spalmo bene". Littizzetto, lo sfregio finale: Fazio nel panico

E ancora, la comica torinese rincara: "Guarda che a mezzanotte scatta lo sfratto definitivo, il messaggio è stato Fuortes e chiaro. Io ho già portato via tutto, con gli scatoloni... sembravo quella della Lehman & Brothers, andavo in giro con gli scatoloni. Questa sedia! Questa sedia, questa poltrona dobbiamo portarla via, io non gliela lascio mica!", conclude Luciana Littizzetto, determinata a portarsi via anche la poltrona grigia su cui prendono posto gli ospiti di Che tempo che fa, format che sopravviverà paro paro, con lo stesso nome, ma su un altro canale.