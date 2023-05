Ilary Blasi, la furia sull'Isola: "Stasera ve lo chiedo", sbotta in diretta

Roberto Tortora 30 maggio 2023 a

Puntata fumantina, l’ultima de L’Isola dei Famosi 2023. Ilary Blasi sbotta in diretta addirittura contro due naufraghi. Trattasi di Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli, che hanno dimostrato in queste settimane di essere dei Leader per l’intero gruppo. “Quello che vi chiedo stasera è di far cadere le maschere”, intima la conduttrice, sperando in un confronto acceso tra i due. Dallo studio Vladimir Luxuria si scaglia contro Lo Cicero, accusandolo di parlare spesso alle spalle e, a detta sua, starebbe cercando di screditare Mazzoli. Andrea tenta di difendersi negando le accuse e affermando l’opposto, in quanto dice spesso le cose in faccia generando anche delle liti. Alla fine, tra Marco e Andrea scatta l’abbraccio. Questo infastidisce non poco Ilary Blasi, la quale è convinta che ci sia una strategia dietro a quanto sta accadendo in diretta.

Al che il deejay di 105 prova a spiegarsi: “Fa un po’ parte del gioco questo. Noi ci siamo un po’ chiariti. Ci ero rimasto male che lui dubitasse che fossi vegetariano o vegano. Se io dovessi decidere di mangiare una bistecca non sono fatti tuoi. Sono spontaneo. Quando c’era Paolo facevo fatica, facevamo i nostri giochini. Da solo riesco a essere più me stesso. Con Andrea mi sono chiarito, abbiamo fatto pace”. L’abbraccio, però, ha lasciato di stucco la Blasi, che allora decide di metterli in sfida: “La strategia che avete è che in puntata vi abbracciate e poi vi litigate. Ma va bene così. Lo spirito dell’Isola ha deciso di farvi fare una sfida”.

Così i due si affrontano nella famosa prova del girarrosto, vinta da Lo Cicero. A questo punto, l’ex-rugbista deve decidere se salvare Marco oppure mandarlo al televoto…. e lo salva, facendo irritare stavolta Vladimir Luxuria: “Questa cosa che dopo una settimana ve ne siete detti di ogni, ora fate gli amici non ci crediamo”, afferma infastidita l’opinionista. Mazzoli e Lo Cicero provano a chiudere la polemica spiegando che non tutto va in onda delle loro giornate passate insieme. “Stiamo insieme tanti pomeriggi… a parlar male degli altri”, ironizza Marco e chiude la questione.