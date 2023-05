Elettra Lamborghini, lo strano tormento: "Non posso strapparmi la chiappa..."

30 maggio 2023 a

Mancano pochissimi giorni all'uscita di Elettraton, mix tra Elettra e reggaeton, ossia il nuovo album di Elettra Lamborghini, disponibile dal 2 giugno. E così l'ereditiera promuove la sua ultima fatica e si racconta in una intervista a Repubblica, in cui si racconta a tutto campo, senza troppi infingimenti.

Quando parla delle sue foto sui social, ammette: "Se vede le mie foto sui social sembro un putt*** diciamolo. Mi piace fare la sexy ma se apro la bocca, di sexy o di malizioso in me, meno di zero. Magari una persona che mi vede per la prima volta, e non sa chi sia, dice: è una bomba sexy. Ma appena parlo si capisce che non sono una gattamorta che gode perché ha la fila di ragazzi". Onesta, schietta.

Sulla possibilità di tornare a Sanremo, spiega: "Fino a un po’ di tempo fa le avrei detto di no. Me l’hanno pompato troppo, ci sono anche rimasta male, non l’ho vissuto bene, avrei potuto essere più rilassata. Il palco è casa mia, invece sono entrata come un agnellino indifeso. Però ho una canzone molto bella e mi sono ritrovata a pensare: con questo pezzo andrei a Sanremo. Chissà".

Dunque, con altrettanta onestà, la cantante ammette di essersi pentita di aver fatto così tanti tatuggi: "Pentita? Eccome. Se avessi un figlio lo sconsiglierei, oddio non voglio fare la boomer.... Perché un tatuaggio è una maniera di esprimere chi sei, di essere particolare. Ma sì, sono pentita, li sto tirando via tutti e fa male. Non posso strapparmi la chiappa. Cosa vuole che le dica, papà mi aveva avvisato: “Poi te ne penti", conclude ELettra Lamborghini con il suo lessico colorito.