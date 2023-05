Fabio Fazio, la lagna di Filippa Lagerback: "Nell'assurdità di questa cosa..."

31 maggio 2023 a

Con il trasloco di Che tempo che fa dalla Rai al Nove, quale sarà il destino di Filippa Lagerback? L'ex modella svedese ha accompagnato Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in tutte le puntate del programma di Rai 3. E ora, in un’intervista al settimanale Chi, ha rivelato che seguirà i suoi colleghi nella nuova avventura.

Dunque, quando le è stato chiesto se seguirà Fazio e Littizzetto, la showgirl ha risposto: “Certo. E ne sono contenta. Nell’assurdità della cosa, anche questa la prendo come un’occasione“. Da queste parole, insomma, sembra che anche lei non abbia preso bene la decisione della Rai e che non condivida del tutto il trattamento riservato a Fazio e alla sua squadra, con un contratto non rinnovato nonostante il successo di Che Tempo Che Fa. Solo belle parole, invece, per i suoi colleghi: "Ci somigliamo, in qualche maniera: siamo poco mondani, riservati. Loro due, poi, sono eccezionali“.

La modella, infine, ha parlato anche della sua vita privata e del suo legame con Daniele Bossari. La coppia ha vissuto un momento difficile durante il periodo di depressione attraversato da Bossari. “Era un continuo di alti e bassi, è stato difficile”, ha raccontato Filippa, spiegando come i due siano comunque riusciti a superare questa difficoltà.