Diletta Leotta, la strana richiesta: "Voglio Michelle Hunziker"

Un'intervista piuttosto intima quella che Diletta Leotta ha concesso al Corriere della Sera. L'inviata di Dazn, che aspetta il suo primo figlio dal compagno Loris Karius, ha parlato anche di Michelle Hunziker a un certo punto del colloquio. In particolare ha detto: "Michelle riempie la stanza di positività, mi ha detto che mi accompagnerebbe in sala parto per tenermi compagnia. È una mamma e una nonna da prendere come esempio".

La Leotta, poi, che dovrebbe partorire ad agosto, ha anticipato l'uscita del suo podcast "Mamma Dilettante", che partirà il 19 giugno. Si tratterà di un format nel quale lei chiederà a personaggi famosi consigli e suggerimenti sulla maternità. E tra gli ospiti ci saranno anche la Hunziker e la calciatrice e portiere della Lucchese Alice Pignagnoli: "Alice è stata una calciatrice professionista e ci racconta un aspetto interessante dell’essere mamma facendo sport ad alto livello - ha detto Diletta -. Ora è alla sua seconda gravidanza, ma la prima l’ha vissuta mentre giocava, è tornata in campo a 100 giorni dal parto, dopo aver perso 17 chili in tre mesi".

Parlando della sua relazione, invece, la Leotta ha raccontato di avere conosciuto il suo fidanzato a Parigi. E poi, riferendosi alla gravidanza, ha spiegato che è iniziata dopo due mesi di frequentazione con il calciatore 29enne.