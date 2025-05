Michelle Hunziker ingoia una mosca in diretta tv

Piccolo imprevisto per Michelle Hunziker in diretta tv. La nota conduttrice è tra i giurati del programma Wer Isses?, tradotto in italiano Chi è?. Trasmissione che va in onda sulla tv tedesca da mercoledì 28 maggio. E proprio in puntata, mentre era seduta in giuria, all'improvviso la Hunziker ha ingoiato una mosca. Il video è diventato subito virale.

Qui si vede la giurata che - senza accorgersene -, mentre stava parlando, ha sentito entrare in bocca una mosca. Inutili i tentativi di togliere l'insetto, tra lo stupore e la preoccupazione in studio. Dopo aver realizzato cosa è successo, Hunziker ha iniziato a ridere e tossire, diventando tutta rossa in viso e bevendo subito dell'acqua. "Mia madre si è mangiata una mosca in tv", ha rilanciato il video con tanto di commento la figlia Aurora Ramazzotti. E anche in studio le risate non sono mancate.