Alessandra Moretti sconcerta Myrta Merlino: "Elezioni? Io sono contenta"

Ha lasciato senza parole la risposta dell'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti a Myrta Merlino che durante L'Aria che tira (La7) le chiedeva conto delle amministrative e della resa dei conti e dei veleni all'interno del Pd. "Io personalmente sono contenta. Abbiamo ripreso Vicenza, città capoluogo, quindi siamo contenti", ha detto soddisfatta Moretti. Come soddisfatta? Il Pd è riuscito a vincere solo a Vicenza, le fa notare la Merlino. La segretaria Elly Schlein ha perfino disdetto il viaggio a Bruxelles per affrontare la questione. A quel punto l'eurodeputata capisce di avere esagerato. "Nessuno prende sotto gamba la sconfitta, ma il Partito democratico ha perso meno rispetto ad altre forze politiche". E per fare un esempio insiste su Vicenza: "Nella mia città la Lega ha eletto un solo consigliere comunale: una disfatta anche per chi ha sempre governato la città di Vicenza, una città del Nord Est dove la Lega è sempre stata forte", puntualizza senza rispondere alla domanda della padrona di casa.

Cambia con maestria argomento. "La sconfitta netta, come l'ha definita la segretaria, impone una riflessione importante su come incontrare la campagna elettorale da qui alle Europee che è già iniziata", premette Alessandra Moretti prima del comizio: "Noi in Europa siamo molto preoccupati sul tema del Pnrr, preoccupati del fatto che il nostro Paese e che questo governo riesca a sfruttare al massimo e al meglio le importanti risorse che l'Europa ha messo a disposizione anche dell'Italia. Siamo preoccupati per la ratifica del Mes: ancora il nostro governo è uno dei pochi che ancora deve ratificare questo importante strumento".