Fiorello, "buco in scaletta". Il vip lo scarica, panico in studio

Nonostante oggi sia il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, Fiorello, visto che ormai manca solo una settimana alla fine del programma, ha deciso di andare in onda lo stesso con Viva Rai2. Peccato che questa scelta abbia creato qualche problema per gli ospiti, dato che molti hanno scelto di passare il weekend fuori città. Ad un certo punto quindi lo showman ha annunciato la presenza di Marco Mengoni. Ma Fabrizio Biggio, la sua spalla, lo ha subito fermato spiegandogli che, come gli aveva preannunciato, il cantante non c’è. "E adesso abbiamo un buco in scaletta?", ha quindi chiesto Fiorello che era visibilmente nel panico totale.

Momenti di tensione che però sono stati presto superati da Fiorello il quale ha avuto un’idea e ha ordinato a Fabrizio Biggio di seguirlo e a Mauro Casciari di intrattenere il pubblico. Poco dopo il conduttore e il suo braccio destro sono usciti dal glass di via Asiago e si sono diretti verso gli studi di Rai Radio2. Dove hanno incontrato i Gemelli di Guidonia, pronti per un nuovo singolo con Ema Stokholma. A quel punto lo showman ha detto loro che a Marco Mengoni preferiva la loro presenza. Stessa scena quando Fiorello ha annunciato i Maneskin che, ovviamente, non c’erano. A sostituirli, convinto da una mazzetta di (finti) soldi, è stato Luca Barbarossa.