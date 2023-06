Arisa in lacrime, crollo emotivo: "Canto di mer***, mi trucco di mer***"

03 giugno 2023 a

Arisa sta vivendo un momento complicato, che non si aspettava minimamente. La cantante non pensava che sarebbe finita nell’occhio del ciclone per aver espresso un giudizio positivo su Giorgia Meloni. L’accusa che gli viene mossa è folle: a quanto pare non si può sostenere da anni le cause LGBTQ+ e allo stesso tempo avere una buona opinione della presidente del Consiglio espressa dal centrodestra.

Addirittura i manager di Arisa le hanno consigliato di non partecipare al Milano Pride, dove sarebbe stata la madrina, per evitare ulteriori polemiche e ripercussioni. La cantante ha rinunciato a malincuore all’evento, che per lei è molto importante. Sui social continua a ricevere attacchi e così ha avuto un crollo: trattenendo a stento le lacrime, Arisa stava guardando la sua esibizione su Rai1 con Massimo Ranieri. “Canto proprio di me***, mi trucco proprio di me*** - si è lamentata - ho spento la tv perché non mi voglio vedere, non riesco”.

“Devo prendermi un periodo di vacanza - ha aggiunto - ma cosa posso fare? Ho sempre lavorato, non so stare ferma. Però non sto bene”. I veri fan di Arisa sono molto preoccupati per lei e in queste ore la stanno riempiendo di messaggi di affetto e sostegno: “Nella vita ci possono essere momenti difficili, li supererai”, ha scritto un utente sotto all’ultimo post della cantante.