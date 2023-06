Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia di nuovo amiche? La foto sospetta

04 giugno 2023 a

Segnali di disgelo tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? Dopo essere state per lungo tempo amiche, oltre che Veline di Striscia la Notizia, le due hanno avuto un'accesa discussione. Da quel giorno non si parlano e non si vedono più. Il motivo è ancora un mistero.

Solo tempo fa l'ex bionda del tg satirico aveva detto: "Non abbiamo mai litigato. Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine. Inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce ne è stato tanto, che ci siamo volute. E io le vorrò per sempre bene". Più irremovibile la Canalis: "Non dirò mai il motivo, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l'amicizia si spezza". Il perdono non è contemplato?

"Al momento no ed è giusto così, poi mai dire mai nella vita. Però le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. So che adesso ha problemi personali e mi dispiace. Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza". Ad oggi però qualcosa starebbe cambiando. La Canalis su Instagram ha postato tra le Stories delle foto del passato e in una di queste appare assieme a Maddalena. Una coincidenza?