Arisa e Meloni, "agghiacciante": chi la stronca, parole pesantissime

Roberto Tortora 06 giugno 2023

Dai reality alla psicologia, per Marina La Rosa i riflettori delle telecamere si sono spenti da tempo e si sono aperte le porte di uno studio da psicologa, visto che negli anni ha conseguito una laurea e cambiato vita. Chi meglio di lei, però, può giudicare i personaggi di quello showbiz che ha frequentato per tanto tempo? Così si esprime su due personaggi finiti di recente al centro delle polemiche: Helena Prestes, modella brasiliana non amatissima all’Isola dei Famosi e la cantante Arisa che, invece, ha rilasciato dichiarazioni ambigue su Giorgia Meloni e la comunità LGBT. Cosa che l’ha costretta a rinunciare al Pride di Milano dove era attesa.

La Rosa ha risposto su Instagram a una domanda sul carattere della modella brasiliana e non c’è andata giù morbida: “Str***a. In psicologia la diagnosi è str***a”. Non un linguaggio espressamente medico, evidentemente. Dopodiché, all’ex “gatta morta” del primo Grande Fratello è stato chiesto di commentare il vespaio di polemiche sollevatosi contro Arisa e il suo pensiero, anche stavolta, non è stato soft: “La vera assurdità è sostenere di apprezzare la Meloni in quanto sembra ‘una mamma severa e spaventata che si preoccupa per i suoi figli e cerca di fare il loro bene, ma, non potendo accontentare tutti, ne penalizzerà qualcuno. Dai, e che sarà quel qualcuno se non la comunità Lgbtq? Ecco – ha proseguito Marina La Rosa -, che lei sia d’accordo o meno con la gestazione per altri non mi interessa (ognuno è libero di avere le sue opinioni), mi interessa questa affermazione che trovo davvero agghiacciante”.

Un ultimo pensiero, sempre tutto tranne che carino, La Rosa lo ha trovato anche per Laura Pausini, ritornando al suo rifiuto in una tv spagnola di cantare Bella Ciao: “Ricordo che l’anno scorso la vostra beniamina, Laura Pausini, in un programma tv si è rifiutata di intonare un pezzo in diretta. Il pezzo in questione era Bella ciao. Strano no? Ve le scegliete accuratamente insomma. In quanto a te ragazzo, non sei l’intera comunità Lgbt, altrimenti il tuo si chiamerebbe delirio di megalomania”. Il riferimento finale è a un ragazzo che le chiedeva il parere su Arisa facendosi portavoce di tutto il movimento Lgbt.

Contro Arisa, però, non solo Marina La Rosa, ma anche la comica Debora Villa che ha detto su Instagram: “Buongiorno a tutti ragazzi. Di solito non faccio questi video, non rispondo a nessuno, non creo polemiche e zizzanie e queste cosa qui. Però penso che si stia un po’ esagerando”. “Mi riferisco al discorso del Pride e di Arisa. La pensi in maniera diversa? Va benissimo così. Però addirittura rivoltare la frittata e dire alla comunità LGBT che non è accogliente e condanna chi la pensa diversamente, mi sembra un filino eccessivo…”