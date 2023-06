Michelle Hunziker senza filtri: "Ecco come resto gno***"

07 giugno 2023 a

Michelle Hunziker, bellezza senza tempo, parla della "paura di invecchiare" e rivela il suo segreto per restare "giovane", In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram la conduttrice svizzera ha quindi dato alcuni consigli ai suoi follower e alle sue fan. "Stamattina stavo facendo questa riflessione perché molte persone mi chiedono: 'Ma tu non hai paura di invecchiare?' - raccontato la Hunziker - A dirla tutta, io non ho paura di invecchiare per me è naturale pensare al passare del tempo e al cambiamento delle cose".

Quindi la showgirl, ex moglie di Eros Ramazzotti e di Tomaso Trussardi, aggiunge: "Io penso che invecchiare sia l'unica maniera per non morire. Invece, la cosa della quale, mi sono sempre 'occupata' e non 'preoccupata', è 'invecchiare in salute'. Io dai 33 anni ho iniziato a sentire il desiderio e la voglia di investire sulla mia salute". E spiega: "A 33 anni per fare un piccolo starnuto mi sono bloccata con la schiena e quindi ho iniziato a lavorare sul posturale incontrando un personal trainer. Da quel momento in poi ho iniziato a lavorare su tutto quello che non andava bene a livello di postura del mio corpo".

Questo dunque è quello che bisogna fare secondo Michelle Hunziker: "Bisogna fare una riflessione su questo: 'invecchiamo in salute', poi uno rimane gno***di conseguenza. Perché se si è sani si è felici e gno***".