Orietta Berti, "io li odio": la confessione che lascia l'Italia a bocca aperta

Roberto Tortora 08 giugno 2023 a

a

a

Non solo Elodie e Marco Mengoni o Fedez e Annalisa, tra i tormentoni dell’estate imminente c’è quello di un’altra coppia che punta a invadere le spiagge, un duo molto stravagante: Orietta Berti e Fabio Rovazzi, che usciranno il prossimo 9 giugno con il nuovo singolo La discoteca italiana. Una nuova vita per l’usignolo di Cavriago, che ha da poco tagliato il traguardo degli 80 anni e sta vivendo momenti professionali importanti, longeva più che mai.

"Mai nella vita". Orietta Berti, confessione clamorosa sul GfVip

Intervistata dal settimanale Chi, Orietta ha raccontato i suoi inizi e, a sorpresa, ha confessato di non aver mai cantato a feste private: "In 57 anni di carriera io non ho mai fatto un battesimo o un matrimonio: anzi, li odio i matrimoni". Un’antipatia non solo professionale per i fiori d’arancio, quella di Orietta Berti, ma anche per quanto riguarda la sua vita privata. Le sue nozze con Osvaldo, infatti, sono state in forma privata e anche la notizia che suo figlio Otis non intenda sposarsi la rende felice.

"Non riesco più". Orietta Berti, gli sconvolgenti effetti del Covid sul suo corpo

Orietta ha raccontato su Chi anche i segreti e i doveri di un artista quando sale sul palco. Ogni problema, ogni dolore, ogni delusione deve essere lasciata giù dal palco e bisogna sorridere sempre: "Quando hai il pubblico davanti, devi rispettarlo, amarlo… Sono lì per te, vengono per te". Schietta come sempre, la cantante di Fin che la barca va continua a dire la sua in ogni programma che la ospita: "A volte posso offendere un po’", ha ammesso con altrettanta sincerità. Ora si prepara a vivere un’estate da protagonista con La discoteca italiana, lanciato tra l’altro proprio in questi giorni in diretta a Viva Rai 2 da Fiorello.