Mario Giordano può saltare: Mediaset, rumors sulla scelta di Pier Silvio Berlusconi

Roberto Tortora 08 giugno 2023 a

a

a

Aria d’estate, ma anche di rivoluzione in casa Mediaset. Dopo i recenti e deludenti risultati prima con il Grande Fratello Vip e ora con l’Isola dei Famosi, Pier Silvio Berlusconi sta cercando un modo per tirare la cinghia e, tra questi, ci sarebbe la novità di vincolare allo share i ricchissimi contratti delle star che conducono i programmi di punta del Biscione. Le scelte dell’azienda, secondo quanto riporta Dagospia, saranno così veicolate dai dati d’ascolto. E ci sarà, quindi, anche un meccanismo di porte girevoli alla conduzione.

"Chi fa saltare". Rumors sulla scelta di Pier Silvio: un terremoto anche a Mediaset

Il primo switch sarà tra Barbara Palombelli e Nicola Porro per Stasera Italia, con la moglie di Rutelli che, quindi, rimarrà soltanto alla guida di Forum. Niente Rai, dunque, per Porro, anzi un nuovo contratto molto più remunerativo per lui. Il cambiamento più rilevante, in ogni caso, sarà il trasferimento a Milano dell’intera redazione del Tg5, con conseguente cambio alla direzione, visto che Clemente Mimun non è disposto a lasciare la Capitale.

Veronica Gentili si "pappa" Belen? Mediaset, rumors: la scelta di Pier Silvio

Altre due figure che rischiano tagli sono Barbara D’Urso e Mario Giordano che, per motivi diversi, vengono identificati dall’azienda come ormai troppo trash. Dubbi, infine, su Ilary Blasi, anche se pesa la sua amicizia con la Toffanin, con cui ha condiviso gli esordi come letterina a Passaparola e ora anche la stessa agenzia, la Notoria di Graziella Lopedota.