Fiorello, la frase che gela la Rai: "Viva Rai2! o si fa lì o non si fa più"

09 giugno 2023 a

a

a

Ultimo "Festival di Sanremo" per Amadeus? "Lui dice che sarà il suo ultimo Sanremo e ufficialmente e anche privatamente me l’ha anche detto: ’Guarda, Ciuri, questo è il mio ultimo Sanremo, ma me lo disse anche dopo il primo e anche dopo il secondo Sanremo, e invece... Io penso che se la Rai fa cinque minuti di pressione, Amadeus cade". È la previsione che Fiorello fa durante il Tg2 Post. Quanto alla sua presenza, "io andrò a Sanremo, ma solo per riportarlo a casa", assicura lo showman siciliano. Ma di certo al centro dell'intervista di Fiorello al Tg2 è la sua permanenza in Rai con Viva Rai 2! anche nel corso della prossima stagione televisiva.

La risposta dello showman non si è fatta attendere: "Rifare ’Viva Rai2’? Non è facile dire sì... A via Asiago non si può rifare, ma se non si fa lì non si fa da nessuna altra parte: farlo da un’altra parte, non so che senso avrebbe...".

"Dateci dentro!". Proprio quello: Fiorello fa calare il gelo da Bruno Vespa

Oggi andrà in onda l'ultima puntata della stagione. Una stagione che si è rivelata un vero e proprio trionfo per Fiorello che ha battuto tutti i record di share con il programma che accompagna il risveglio degli italiani prima di andare a lavoro. Un esperimento ben riuscito che di certo sarà ripetuto anche dopo la pausa estiva.