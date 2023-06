Briatore-Parenzo, è lite: "Ora non si può più dire 'che bel c**'".

09 giugno 2023 a

Volano stracci tra Flavio Briatore e David Parenzo. Accade a La Zanzara dove i due discutono della polemica sulle frasi sessiste pronunciate da Matteo Bobbi e Davide Valsecchi. I due ex piloti, ora commentatori sportivi, durante la diretta Sky del post-gara del Gran Premio di Spagna di Barcellona, hanno fatto battute sessiste su due donne sconosciute inquadrate dalla telecamera. Quanto è bastato a farli sospendere.

Eppure l'imprenditore prende le loro difese: "C’era la prima pagina sul Corriere su di loro, ma è una follia. Io ho visto quella diretta e non mi sono accorto di niente, perché non c’era assolutamente nulla di offensivo. Ormai in questo momento qui siamo terrorizzati da qualunque cosa. Ma lo sapete che quando delle ragazze mi chiedono un selfie, io non metto più le mani sui loro fianchi ma i pugni? Lo faccio perché ho paura".

Non è dello stesso parere il conduttore: "Ma non è vero". "A te le ragazze non chiedono i selfie, quindi non te ne frega niente – replica Briatore – Siamo arrivati a questo livello qui, non puoi più permetterti di fare nulla che possa disturbare una persona perché ti può denunciare. Questi ragazzi (Valsecchi e Bobbi, ndr) sono traumatizzati da un putiferio del genere sul nulla. Mica hanno detto ‘cu**’ o ‘sedere’, hanno parlato di ‘pacchetto aerodinamico’ perché c’erano due belle ragazze inquadrate. Ma allora in discoteca cosa dovremmo fare quando passa una bella ragazza?". Ecco allora che Parenzo si scalda: "Ma tu sei cresciuto col c**o in testa". Ma Briatore non cambia idea: "Ma pensa alle ragazze di Formula Uno. Uno non può più dire: ‘Che bella ragazza, guarda che bel c**. Non c’è più la libertà di fare una battuta".