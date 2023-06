Fiorello torna a Sanremo? Cosa si lascia sfuggire: terremoto in Rai

09 giugno 2023 a

La prima stagione di Viva Rai2 si è conclusa con grande successo di ascolti e di critica. Eppure Rosario Fiorello non è sicuro di tornare in onda il prossimo inverno, dato che è scoppiato un caso con i residenti di via Asiago, che hanno mal sopportato lo show mattutino e si sono lamentati ufficialmente con i vertici di Viale Mazzini. In attesa di capire se e come si sbloccherà questa situazione, Fiorello ha salutato i telespettatori insieme ad Amadeus.

"Il prossimo anno...": la frase che smentisce Fiorello, caos su Viva Rai 2!

Indipendentemente dal futuro di Viva Rai2, molto probabilmente Fiorello tornerà a Sanremo per l’edizione 2024, che sarà l’ultima condotta da Amadeus. Lo showman siciliano ha infatti dato la sua disponibilità a partecipare alla serata finale di sabato: sarebbe come un cerchio che si chiude, dato che Fiorello e Amadeus insieme hanno fatto faville sul palco del teatro Ariston e rivitalizzato un Sanremo che da qualche anno era in sofferenza a livello di ascolti e soprattutto di appeal nel panorama televisivo.

"Ci rivedremo? C'è qualche problema". Rai, Fiorello chiude e sgancia la bomba

Per quanto concerne invece Viva Rai2, Fiorello ha garantito che se lo show si farà, sarà sempre sulla seconda rete della tv di Stato. “Si sta bene qua - ha dichiarato - Rai2 è la rete meno formale e quella più adatta al cazzeggio”. Il vero nodo è legato a via Asiago, che Fiorello non vorrebbe lasciare per uno studio televisivo: si snaturerebbe la trasmissione, che perderebbe il suo tratto distintivo.