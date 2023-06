Chiara Ferragni, la foto della piccola Vittoria scatena la bufera

Daniele Priori 10 giugno 2023 a

Nude. Come mamma le ha fatte. O mentre fanno le mamme. Le troviamo come prese a sfogliare la margherita (spogliando pure i figlioletti) e lanciandosi in empiriche o teoriche lezioni sulla rappresentazione (o meno) del corpo femminile desnudo ad ogni età. Protagoniste del dibattito scatenatosi in maniera più o meno involontaria sul web sono: l’immancabile Chiara Ferragni, l’onnipresente Aurora Ramazzotti. L’eterno dilemma al quale Ferragni ha trovato una strana sintesi è: il pupetto lo pubblico o no sui social? Così, senza correre il rischio di trovarsi nei panni del gruppo rock Nirvana, portati in tribunale dal bebè pubblicato nudo sulla copertina del loro disco, Chiara ha trovato la soluzione di mezzo: esibendo una foto della sua secondogenita Vittoria nuda sì ma con due margheritine messe lì a mo’ di copricapezzoli. Ira e ironia tra i follower. «Ma è solo una bambina!». «Ma quei due fiorellini perché?». Tutto questo avveniva mentre Lady Ferragnez visitava per la prima volta quello che diventerà il nuovo mega appartamento di famiglia. Tutto documentatissimo. Di fronte, di schiena, allo specchio. Anzi col gioco degli specchi.

RIBELLE

Chiara Ferragni, moglie ribelle e straricca di cotanto Fedez che esorta le donne a «pensarsi libere», ci tiene a mostrarcele (la casa e la principale inquilina) davvero in tutte le pose possibile. Del resto a Sanremo ci ha presentato anche il suo nude look. Con le persone ancora a commentare: «Ma questi capezzoli per Chiara devono essere proprio un’ossessione se arriva a coprirli persino alla figlioletta». Vai a capire. Stadi fatto che quando tutto prende o perde un senso, la Ferragni non manca mai. .Non vuole essere da meno Aurora Ramazzotti, da marzo mamma a tempo pieno che non rinuncia tuttavia al suo presenzialismo sui social. L’abbiamo vista abile telecronista, tra immagini e parole, della gravidanza. Ci ha tenuto a raccontarci i particolari, persino dei dolori del parto. E ora, non sottraendosi dal dibattito sudi lei sempre in voga tra follower e hater ci rende edotti anche della chiusura dei rubinetti o meglio delle mammelle dalle quali il piccolo Cesare Augusto da qualche giorno non sugge più per mancata disponibilità della materia prima.

Si ovvia naturalmente - o meglio artificialmente - con il latte in polvere, come in tutte le migliori famiglie. Ma pure questo nell’era di Instagram diventa motivo di dibattito. Aurora, come si sa, non se la tiene e vai col tango del batti e ribatti polemico. Ovvero quello che di più fa salire la curva di gradimento dalla quale attinge notoriamente il famoso algoritmo. Poco gli importa a lui che si tratti di mamme e mammelle. Così è un piacere vedere mamma Aurora che scherzosamente dialoga col suo figlioletto: «Cos’è che dici? Ah, ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? E come facciamo? Noi dobbiamo mangiare, e certo! La mamma è passata al latte artificiale perché non ce n’era più di latte, le hai prosciugato tutto!».



CONSIGLI NON RICHIESTI

E a chi nei commenti faceva la maestrina, Aurora non si è risparmiata di rispondere, parlando di «consigli non richiesti» che non dovrebbero essere dati alle neo mamme. La giovane rampolla Ramazzotti-Hunziker, infatti, sembra stia continuando a vivere e condividere il nuovo capitolo della sua vita con la grinta di sempre ma anche con uno stupore sincero e tutto suo. Come l’altro giorno, quando pubblicando le foto del pancione prima e dopo il parto e notando ovviamente la differenza, ha commentato lei per prima: «Il corpo fa cose incredibili». Ora la nuova presa di coscienza sullo svezzamento del piccolo. E chissà che il prossimo passaggio non sarà segnato magari da una nuova hit di nonno Eros. Perché no, magari il remake del successo di Morandi. Come faceva? «Fatti mandare da Aurora a prendere il latte», giusto? Più o meno.