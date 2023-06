Marco Della Noce di Zelig? Rovinato: quanti soldi ha perso, come campa

10 giugno 2023 a

a

a

Marco Della Noce non si arrende, ora più che mai. Il 65enne ex comico di Zelig si dice pronto a rimettersi in pista dopo che il tribunale di Monza ha ridimensionato il suo debito con il fisco. Questo inizialmente ammontava a circa 700mila euro e si aggiungeva agli assegni di mantenimento ai figli e agli affitti pregressi. Motivo per cui a Oriano Ferrari, questo il nome del capotecnico della scuderia di Maranello che interpretava, non rimaneva più nulla.

"La quereli?". Maria De Filippi, caos in studio: volano insulti

"Non trovavo soluzioni e poi è arrivata la depressione - dice al Corriere della Sera ripercorrendo il doloroso passato -, quindi due anni di cure psichiatriche: uscivo la mattina e tornavo a casa la sera. Prendevo farmaci". Insomma, il periodo è stato complicato al punto che "ho dovuto dormire in auto". Poi la svolta, complici i suoi ex colleghi: "Mi hanno aiutato i colleghi e la gente comune. Quando ho toccato il fondo, tutto il gruppo di Zelig si è mosso. Da Giancarlo Bozzo, direttore artistico, a Claudio Bisio, passando per Luciana Littizzetto. Avevano avviato una raccolta fondi. A loro si erano aggiunte le persone che mi avevano pagato una stanza. Da lì passo dopo passo ho trovato una casa".

"Ho l'Hiv, dipendevo dalla cocaina": Le Iene, confessioni-choc di Elena Di Cioccio

Della Noce ora è più sereno. Oltre a fare il comico è "tutor per We Family, un centro di formazione che incentiva il dialogo genitoriale". "ll diritto di fallire. Che non è una brutta cosa. In certe culture è quasi necessario perché significa che ti sei ricostruito", è il suo messaggio.