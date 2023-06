Berlusconi, vergogna di Giorgia Soleri: "L'uomo che ha distrutto il Paese", pubblica questa porcheria

12 giugno 2023 a

a

a

Giorgia Soleri, professione ex fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ha scatenato un putiferio per aver pubblicato, a pochi minuti dall'annuncio della morte di Silvio Berlusconi, una serie di stories sul suo profilo Instagram contro il Cavaliere. Visto che non ha nulla da fare e probabilmente deve trovare un modo per far parlare di sé ha postato una foto di Berlusconi con la scritta: "L’uomo che ha distrutto il paese", preso e incollato dall'agenzia "Infosubmarine".

Poco dopo la ex di David ha pubblicato uno stralcio di un articolo della Bbc dove si legge: "L’ex premier italiano, che si è ripreso da scandali sessuali e accuse di corruzione, è morto a 86 anni". Infine, un'altra frase, tutta farina del suo sacco: "Sento già riecheggiare: 'Ma ha fatto anche cose buone'”.

Forse qualcuno dovrebbe spiegare un paio di cose a Giorgia Soleri. Primo che anche ai peggiori nemici si porta rispetto, soprattutto nel momento della morte. Secondo, che oltre a essere irrispettoso è anche segno di grande maleducazione e di ignoranza. Perché rispetto non significa cambiare opinione.

E infatti sui social Giorgia Soleri è stata pesantemente attaccata. "Stai in silenzio. Tu cosa hai fatto nella vita? Ti si conosce solo per la tua vita sentimentale. Non ho parole", scrive una. "Al di là delle simpatie politiche, è così difficile avere un po’ di empatia per la famiglia di questo uomo che è morto da neanche 24 ore? Il rispetto è una cosa rara in questi tempi", commenta un'altra. E ancora: "Bassissimo grado d’intelligenza", "Vergogna".