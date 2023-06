Sabrina Ferilli, il vestito si "spalanca" lì davanti: la foto manda in tilt l'Italia

12 giugno 2023 a

Tutti (virtualmente) in piedi per Sabrina Ferilli. I fan su Instagram si spellano le mani per l'ultima, clamorosa foto della diva di Fiano Romano, che a 58 anni pensa bene di festeggiare l'estate meteorologica già iniziata (quella del calendario inizierà tra poco più di una settimana) sfoggiando un vestitino a pois irresistibile, senza se e senza ma.

Aria da sciantosa anni Cinquanta, scollatura generosissima con veduta sul décolleté che oscura lo splendido scenario marino alle sue spalle, spacco pericolosissimo sulla coscia sinistra. La mano destra che si trastulla gigioneggiando con la folta chioma e un sorriso tra il soddisfatto e il malandrino, sfrontato e ammaliante, stampato sul viso.

La diva di Ferie d'agosto, ormai presenza fissa in tv al fianco dell'amica Maria De Filippi a Tu si que vales su Canale 5, ha pensato bene di "sfidare" direttamente sua maestà Belen Rodriguez. Sfida sui generis ovviamente, perché in realtà siamo a metà strada tra omaggio e spot: l'abitino estivo della Sabrina nazionale infatti è una creazione di Mar de Margaritas, il marchio di abbigliamento della showgirl argentina.

La sfida sta nella capacità della Ferilli di far calzare a pennello sulle sue morbide forme uno stile così sensuale e sbarazzino. La prova? Lo stesso modello, scrive il sito specializzato Gossipetv, sarebbe stato indossato più volte in passato anche da Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen.

"Il prezzo - si legge - è di 258 euro e il capo sembra star andando veramente a ruba, dato che risulta sold out sul sito del brand". Non è un caso che tra le prime a commentare la foto della Ferilli ci sia stata proprio Belen: "Mamma mia come ti sta bene!". Come darle torto?