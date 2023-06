Teo Teocoli, la 'proposta indecente' di Berlusconi: "Un miliardo e 200 milioni"

14 giugno 2023 a

"Berlusconi ci offrì 800 milioni, io gli dissi che volevo 1 miliardo e 200 milioni e lui rispose: va bene. Ma poi non se ne fece niente": lo ha rivelato Teo Teocoli parlando di sé e di Massimo Boldi. Il comico ha rivelato che il Cav li invitò entrambi a casa sua per convincerli a passare a Mediaset. "Noi facevamo una cosa enorme tipo Saturday Night Live e non c'era la possibilità di realizzarla all'epoca", ha spiegato ancora Teocoli ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1.

"Tornai a Mediaset anni dopo per la trasmissione Emilio, che si doveva chiamare Silvio in realtà", ha poi aggiunto l'attore. Sul cambio in corsa del nome, in particolare, ha rivelato: "Fu come quando feci l'imitazione di Berlusconi che però non si vide mai. Ero perfetto, mi ero messo il nasone, avevo i capelli simili e sarei dovuto stare seduto ad una scrivania dove avrei spinto dei bottoni per attivare gli applausi e le ovazioni, tutte cose un pò esagerate. E quindi la capa, la signora Ruffini, mi consigliò di non farlo. In pratica mi disse: evita, sennò si incazzano tutti... mi chiesero, per piacere, di non mandarlo in onda".