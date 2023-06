Paolo Mieli gela Conte: "Non va ai funerali? Chiara sofferenza"

14 giugno 2023 a

Elly Schlein parteciperà ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Una decisione che non deve stupire visto che il leader di Forza Italia è stato anche presidente del Consiglio e che in Duomo, per l'occasione, ci sarà lo stesso Sergio Mattarella. Eppure Paolo Mieli fa passare la scelta della segretaria del Partito democratico come qualcosa da elogiare. "Facciamo un complimento a Elly Schlein - chiede nella puntata di CartaBianca in onda martedì 14 giugno su Rai 3 - che ha detto subito che sarebbe andata al funerale di Berlusconi. Mi ha colpito. Conte non andrà? Lì c’è una chiara insofferenza".

La numero uno dem aveva già espresso stima nei confronti del Cav spiegando che "con la scomparsa di Berlusconi si chiude un'epoca". Da qui l'annuncio: "Partecipiamo al cordoglio della sua famiglia, dei suoi cari, di tutta Fi, delle altre forze di maggioranza e del governo. Siamo stati sempre avversari ma in questo momento rimane il grande rispetto che si deve a un protagonista della storia della vita politica di questo paese. Per questo motivo abbiamo deciso in segno di rispetto in un momento di dolore di rinviare la direzione nazionale che il Pd doveva svolgere".

E pensare che la Schlein non sarà l'unica leader dell'opposizione presente. Come lei anche Matteo Renzi e Carlo Calenda. Mentre dall'estero dovrebbero essere presenti il premier ungherese Viktor Orban e dell'emiro del Qatar Tamim bin Hamad. Rigidi i limiti che regoleranno la partecipazione ai funerali nella cattedrale milanese a circa 2 mila persone, con all'esterno l'ingresso possibile per 10 mila persone. Sarà comunque possibile assistere alle esequie anche dall'esterno grazie all'installazione di alcuni maxischermi: le immagini del funerale celebrato da monsignor Delpini, arcivescovo di Milano, saranno trasmesse in diretta.