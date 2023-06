Zazzaroni, "una foto orribile. Berlusconi non l'avrebbe mai permesso"

Roberto Tortora 15 giugno 2023 a

Tutto e il contrario di tutto si può dire su Silvio Berlusconi, ma non si può negare che fosse un esteta. A sottolineare quest’aspetto della sua personalità e a commentare negativamente l’ultima foto che è stata pubblicata del Cavaliere a poche ore dalla sua dipartita è Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e ospite de La Vita In Diretta, talk di Rai1 condotto da Alberto Matano e che ha dedicato l’ultima puntata interamente ai funerali di Stato dell’ex-presidente del Consiglio: “Lui non avrebbe mai permesso, visto come era attento anche alla sua immagine, che quella foto orribile che circola insieme al bambino venisse resa pubblica”.

Lo scatto in questione ritrae Berlusconi seduto con accanto un bambino, all’interno di un bar di Milano 2. Visibilmente provato dai medicinali, la foto ha svelato le sue condizioni nei momenti finali della sua vita e Zazzaroni non ha gradito affatto la cosa: “Noi (inteso come redazione del Corriere dello Sport, ndr) non faremo mai vedere quella foto”.

Il giudice di Ballando Con Le Stelle ha, poi, spiegato come Berlusconi ha vissuto le contestazioni che ha spesso ricevuto in vita: “Il sentimento di ostilità l’aveva previsto e sofferto. Lui soffriva moltissimo il dissenso”. È stato, infine, Alberto Matano a spiegare l’enorme partecipazione della gente ai funerali di Berlusconi: “Questa è la conclusione di una giornata di lutto e l’addio a Silvio Berlusconi. Un uomo che ci è sempre apparso come fosse eterno, nel senso che in tutti questi anni lui ce l’aveva sempre fatta. Oggi siamo qui a riconoscere in qualche maniera il cambiamento che ha portato nella società e nel Paese”.