Gianni Barbacetto infanga Berlusconi in diretta: Merlino costretta a intervenire

Gianni Barbacetto non ha messo da parte l'odio contro Berlusconi. Ospite a L'Aria Che Tira il giornalista del Fatto Quotidiano spara a zero sul Cavaliere subito dopo la sua morte. Parole pesanti quelle di Barbacetto che hanno colpito anche Myrta Merlino. Presentando il suo ultimo libro su Berlusconi, Barbacetto ha parlato dell'ex premier come un "finanziatore della mafia". Insomma, il giorno dopo il funerale di Berlusconi, questo è il ricordo che Barbacetto gli dedica ripescando ancora una volta l'odio delle toghe sul Cavaliere.

In studio scoppia subito il parapiglia e anche Myrta Merlino redarguisce Barbabcetto: "Bisogna mettere in chiaro una cosa, non è che chi non la pensa come te debba essere necessariamente un venduto", ha affermato la Merlino cercando di interrompere la voce del cronista anti-Cav. E Barbacetto in questi giorni si sta davvero scatenando. Solo qualche giorno fa aveva presentato il suo libro sul Cav "Una storia italiana" sempre a La7, il tutto dopo la morte di Berlusconi. E a Coffe Brek il leghista Stefano Candiani lo aveva spento con una frase mentre vomitava odio sul corpo ancora caldo di Berlusconi: "Senza il Cav non saresti stato nessuno". Barbacetto inviperito ha risposto: "Lavoro da prima della famosa discesa in campo". Insomma la morte del Cav, inutile negarlo, non ha chiuso le valvole dell'odio di chi lo ha perseguitato e criticato negli ultimi 30 anni.