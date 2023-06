Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. è ancora gelo: il gesto dopo la foto

15 giugno 2023 a

a

a

Nessuna reunion tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Uno spiraglio era giunto da una foto pubblicata dall'ex velina mora. La Canalis su Instagram ha mostrato uno scatto che la ritrae con l'ex collega e amica da giovanissime. In tanti hanno così pensato a un riavvicinamento dopo la misteriosa lite che non le vede più assieme da tempo. Eppure i fan devono disilludersi.

"Elisabetta, lei sì che sapeva...": Corvaglia, la rivelazione inedita dopo anni

Come riportato da Oggi, la Corvaglia non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Il gesto lascerebbe intendere come l’amicizia tra le due sia destinata a rimanere solo un ricordo, poiché non sembrerebbero esserci margini per una riconciliazione. Solo tempo fa l'ex bionda di Striscia la Notizia aveva detto: "Non abbiamo mai litigato. Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine. Inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce ne è stato tanto, che ci siamo volute. E io le vorrò per sempre bene".

"Perché non posso perdonarla". Malizioso e pesante sospetto su Corvaglia e Canalis

Più categorica la Canalis: "Non dirò mai il motivo, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l'amicizia si spezza". Le ragioni dietro la loro rottura sono ancora ignote ma i beninformati non escludono che ci possano essere questioni economiche.