Paola Ferrari, clamoroso a Ibiza: beccata così in strada. Nuovo uomo?

L’estate è alle porte, ma c’è già il primo gossip ed è uno dei più grossi e sorprendenti che ci si potesse aspettare. Paola Ferrari, storico volto di Rai Sport per anni, si è lasciata con il marito Marco De Benedetti? La donna è stata paparazzata da Diva e Donna in compagnia di un uomo misterioso ad Ibiza. Immagini in cui i due dimostrano una certa complicità e che farebbe pensare a qualcosa di più importante di una semplice amicizia. Così recita l’articolo del magazine: “Già a gennaio Diva e Donna aveva sorpreso la giornalista assieme ad un giovane cavaliere…Ora però la coppia non si nasconde più…”.

Alle Baleari, insieme alla Ferrari, non solo questo accompagnatore, ma anche alcune amiche di lei, tra cui Alba Parietti e nessuna è sembrata sorpresa di vedere la Ferrari in compagnia di quest’uomo. Tra l’altro in una foto, in particolare, i due sono stati fotografati mentre si abbracciavano. E, dopo essere stati sorpresi in simili atteggiamenti anche a gennaio, il magazine non ha avuto alcun dubbio nel dire che tra loro ci sarebbe una storia: “Evidentemente la relazione tra i due non solo continua, ma procede a gonfie vele, tanto che lei lo frequenta in pubblico, senza nascondersi…”.

Paola Ferrari, però, in tutto questo tempo non ha mai annunciato una separazione ufficiale dal marito, nonostante abbia vissuto un momento professionale complicato, in cui la famiglia le è stata particolarmente vicina e come sottolinea sempre Diva e Donna, che riporta una sua dichiarazione in tal senso: “Mio marito ed i miei figli mi sono stati accanto e si sono arrabbiati molto perchè hanno capito il torto che ho subìto…”. La rivista, poi, chiarisce la posizione attuale della giornalista: “Almeno ufficialmente lei non ha mai annunciato la separazione dal marito, l’imprenditore Marco De Benedetti, con cui è sposata da 25 anni e ha avuto due figli. Cosa bolle in pentola?”. In attesa di far luce sul mistero, l’estate del gossip 2023 è ufficialmente cominciata.