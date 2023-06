Ilary Blasi e Totti? Beffa clamorosa: "A chi possono finire i Rolex"

16 giugno 2023 a

a

a

La telenovela continua. Sul divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti di certo si sa che a fine settembre si terrà un'altra udienza nella quale potrebbe riaccendersi lo scontro sull'addebito della separazione. I due, infatti, potrebbero accusarsi a vicenda cercando di dimostrare al giudici che la fine del matrimonio sia da imputare all'altro e adducendo come motivazione la violazione degli obblighi matrimoniali (fedeltà, cura dei figli, eccetera). Un mese prima, a fine agosto, riporta il Corriere dello sport, "scadranno i termini per presentare la richiesta e si capirà quale mossa verrà effettivamente compiuta. Nel frattempo gli avvocati della coppia dovranno trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti riguardo ai famosi Rolex prelevati da Ilary Blasi dalla banca prima della separazione".

"L'hanno nascosta". Amadeus e Ferragni, un disastro: quanti soldi ci costano

Il giudice Francesco Frettoni del Tribunale Civile di Roma, intanto, ha deciso che i Rolex resteranno in "co-possesso" così come chiesto dalla Blasi. Ergo, entrambi potranno indossarli quando lo desiderano. "A questo punto, la tanto discussa collezione di Rolex, del valore di listino di circa 150.000 euro ciascuno", si legge ancora, "potrebbe essere affidata a una terza persona di fiducia scelta dalla ex coppia o essere conservata in un deposito sicuro".

"Subito dopo il funerale...". De Filippi, clamoroso a Mediaset: dove la fotografano | Guarda

Pare inoltre che non ci sia alcuna possibilità di un nuovo incontro tra Blasi e Totti per arrivare a un accordo che eviti la separazione giudiziale. "Entrambe le parti potrebbero fare appello contro questa decisione o avviare una seconda causa legale per stabilire la proprietà effettiva degli orologi e, di conseguenza, chi li ha acquistati e utilizzati regolarmente. Francesco Totti ha fornito le ricevute di pagamento di alcuni orologi, ma la giurisprudenza stabilisce che ciò potrebbe non essere sufficiente poiché chi ha fatto l'acquisto potrebbe averlo fatto come regalo".