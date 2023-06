Luciana Littizzetto, la foto fa esplodere la polemica: "Ce l'hai con Berlusconi?"

16 giugno 2023 a

Luciana Littizzetto torna a farsi sentire la sua voce attraverso i social. Dopo giorni di silenzio e dopo non aver detto nulla sulla morte di Silvio Berlusconi. L'attrice comica che ha lasciato la Rai insieme a Fabio Fazio per traslocare su canale Nove da tempo è molto vicina al mondo delle Ong. Le ha sempre sostenute in questi anni nella battaglie contro i provvedimenti (sacrosanti) di Matteo Salvini prima e di Matteo Piantedosi ora. E così ha fatto parecchio discutere sui social in queste ore un post che Lucianina avrebbe dedicato ai morti (si dice circa 600) nel naufragio davanti alle coste greche di qualche giorno fa. Una riflessione doverosa in un momento così tragico per l'emergenza immigrazione nel Mediterraneo. Ma il post della Littizzetto è apparso su sfondo nero con una scritta semplice: "Lutto universale per i morti in mare" col tag "OpenArms".

E fin qui i fatti. Ma i follower della Littizzetto sono andati oltre e qualcuno, tra questi, in quelle parole ci vede un velato rifermento ai funerali di Stato e al lutto nazionale per Silvio Berlusconi. Infatti in questi giorni la sinistra ha vomitato odio sul Cav morto contestando il lutto nazionale. E così quel "lutto universale" di cui parla la Littizzetto, alcuni suoi follower lo hanno legato proprio al Cav. "Cara Luciana...ma tu vuoi mettere la morte di Berlusconi con quella di 100 bimbi a mare.. purtroppo questa è la nostra Italia..ridotta ormai alla fine", scrive uno dei follower. E ancora: "Sulla morte di qualsiasi essere vivente non bisognerebbe fare né ironia né propaganda politica. Questo post è un'offesa per tutti i morti".

Poi si scatena l'odio anti-Berlusconi: "Lutto nazionale oltre che per i morti in mare anche per tutti i femminicidi di ogni giorno. Berlusconi riposi in pace, ma bastaaa non ne posso più di quest'uomo". Infine viene smascherata: "In questo post però si nota una certa “frecciatina” per il funerale del presidente Silvio Berlusconi. Occorre rispetto per tutti!". Non c'è altro da aggiungere.