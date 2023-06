Silvia Rocca-choc: "Non ho trovato quello che mi sfondava", dove si spinge

17 giugno 2023 a

Molti la ricordano per lo Spicy Tg che andava in onda nel 2003 su Antenna 3: lei, Silvia Rocca, lo conduceva completamente nuda (fu una sua idea che Vittorio Feltri fece diventare realtà). Altri la ricordano per le ospitate nei programmi tv targati Mediaset e nel reality La Fattoria. Ora vive in Australia, ha famiglie e lavora come dj, ma è tornata a far parlare di sé con l'intervista che ha rilasciato a Mattia Pagliarulo per Dagospia. La sorella della famosa attrice Stefania e dell’immobiliarista Francesca non risparmia nulla a nessuno quando parla della famiglia e della politica

. "Non ho santi in paradiso, non ho appoggi politici e non sono raccomandata", dice Silvia Rocca paragonandosi a chi ha avuto successo senza merito. "Le mie sorelle dicono che sono una cogliona perché non mi prendo cura di loro, ma sanno benissimo che sono bloccata in Australia e che non è colpa mia", puntualizza la cinquantacinquenne che non può tornare in Italia perché il padre di sua figlia non dà il permesso. Poi quanto Pagliarulo le chiede il motivo per il quale la sorella Stefania ha avuto molto successo nel mondo del cinema e invece lei, nonostante abbia frequentato scuole di recitazione e abbia una preparazione solida non sia mai riuscita a sfondare, risponde delicatamente: "Perché non ho trovato quello che mi sfondava, che era importante". Poi aggiunge: "Scherzo ovviamente".

Silvia Rocca, veleno sulla sorella Stefania

"Io sono di destra e ho sempre detto di esserlo, anche quando non andava di moda dirlo", ha puntualizzato inoltre l'ex modella di Versace e Krizia. "Mi piace molto Giorgia Meloni perché è una che mette in riga tutti, e l’ho votata come italiana all’estero. Le donne, in politica e non solo, hanno più capacità rispetto agli uomini. Gli uomini pensano con la terza gamba, le donne usano il cervello. In passato mi sono candidata con Forza Italia", ricorda Silvia Rocca infierendo infine contro Matteo Renzi ancora una volta. Tempo addietro aveva infatti dichiarato pubblicamente la sua antipatia per il leader di Italia Viva sottolineando il fatto che non gliela avrebbe "mai data". Ancora oggi la provocante dj ribadisce: "Matteo Renzi non mi è mai piaciuto e continua a non piacermi".