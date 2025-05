Jannik Sinner, il siluro contro chi lo odia: "Cre*** e invidiosi"

Angelo Binaghi non ha usato giri di parole per definire i tanti detrattori di Jannik Sinner. Il numero uno del tennis italiano, in un'intervista a Rai Radio1 Sport ha spiegato che "questa vicenda è servita a Sinner per capire come il mondo sia popolato da creti*** invidiosi, ne abbiamo ascoltati anche in Italia esprimere critiche nei suoi confronti. Il fatto di essere stato un grande campione o una grande campionessa non ti rende esente da questi meccanismi, da queste idiozie".

"Quello che è accaduto servirà a Sinner per maturare - ha proseguito Binaghi -. Lui fino alla vicenda Clostebol aveva preso la sua carriera tennistica da professionista come è giusto che fosse per un ragazzo appassionato, ovvero col sorriso sulle labbra, sempre con la voglia di divertirsi e scherzare, disponibile con tutti. Quel che è accaduto serve per fare selezione. Il mondo del tennis professionistico è uno spaccato di quella che è la nostra società: c'è un'altissima percentuale di cret*** che danno le opportunità a quelli che, come Jannik, non lo sono".