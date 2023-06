Fiorello, "tutto lascia pensare che...": Rai col fiato sospeso

17 giugno 2023 a

Viva Rai2 non ha fatto in tempo a finire che già si pensa alla prossima edizione. Visto il grande successo ottenuto da Fiorello la domanda sorge spontanea: il programma verrà replicato. A chiederselo anche il settimanale Di Più Tv, che scrive: "Il programma tornerà nella nuova stagione? Tutto lascia pensare ad una risposta positiva visto l’ottimo riscontro di pubblico".

A farlo pensare, oltre agli ascolti, un dettaglio non da poco. In una delle ultime puntate, infatti, Pippo Baudo ha parlato in diretta al telefono proprio con Fiorello e ha detto di non avere dubbi sulla riconferma della prossima edizione e che, soprattutto, arriverà di presenza proprio nella prima puntata.

"Intervenendo al telefono durante il programma - si legge - il re dei presentatori Pippo Baudo si è detto sicuro che il programma ripartirà e ha promesso che interverrà alla prima puntata della prossima stagione". Intanto, nell'attesa che si sappia qualcosa in più della nuova edizione della sua trasmissione. Il mattatore per eccellenza cambia canale. Proprio così, Fiorello, insieme al suo braccio destro Fabrizio Biggio, il 19 giugno sarà ospite del programma Gialappa's Show, in onda su Sky e Tv8. Anche qui le risate saranno assicurate. A maggior ragione se c'è il duo di Viale Mazzini.