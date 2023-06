Vladimir Luxuria? "Sentirlo dal vivo è umiliante": terremoto-Mediaset, chi la fa a pezzi

Roberto Tortora 21 giugno 2023 a

Finita l’Isola dei Famosi, ma non le polemiche. L’ultima è quella scatenatasi tra il vincitore dell’ultima edizione, lo speaker di 105 Marco Mazzoli, e Gian Maria Sainato, un altro dei naufraghi concorrenti. Prima del televoto finale, infatti, Ilary Blasi aveva dato un indizio su chi avesse vinto il televoto flash tra gli eliminati della puntata precedente: “È una donna”. E Marco Mazzoli, con la battuta pronta, aveva esclamato: “Allora è Gian Maria!”, tra le risate del pubblico in studio. Sainato non ha gradito per nulla quest’uscita e, terminato il programma, ha cercato rifugio nei social, criticando anche l’opinionista regina del reality, Vladimir Luxuria. Sainato scrive su Twitter: “Sono MASCHIO e mi dovete dare del LUI, ca**o!”.

Sainato ha continuato lo sfogo anche su Instagram, asserendo che si sarebbe aspettato un minimo di difesa da parte di Luxuria, considerata la sua costante lotta contro le discriminazioni verso la comunità LGBTQ: “Ciao Vladimir. Ieri mi aspettavo da te un minimo di difesa quando Marco mi ha dato della ‘donna’. Non ho voluto dire nulla sia a lui che a te (era ormai inutile all’1.15 avrei solo rovinato l’atmosfera di festa per l’annuncio del vincitore poco dopo), ma ci tenevo a dirtela in privato questa cosa, che sono rimasto deluso da te. Tu che hai combattuto per anni e sai bene cosa significa la presa in giro per il proprio genere/ orientamento, sentirla dal vivo fa già male, in tv, umilia milioni di volte di più”.

Pronta, non si è fatta attendere la risposta dell’opinionista, che ha pubblicato un lungo messaggio su Twitter, provando a giustificarsi: “Carissimo Gian Maria intanto mi ha fatto piacere conoscerti e mi hai molto divertita come naufrago. Sai bene quanto ci tengo a contrastare linguaggi e battute omofobe. In questo caso io ho avuto un’interpretazione diversa: i naufraghi erano indecisi se chi potesse ritornare fosse Alessandra o Helena… Ilary per dare l’illusione di aiutarli ha detto “è una donna”. Dire questo di certo non li aiutava a capire chi fosse tra le due e allora Marco ha detto “allora è Gian Maria!” come a dare una risposta surreale a un indizio inutile. Voglio rifiutarmi di credere che Marco ti definisca “donna” per il tuo orientamento sessuale con tutto il rispetto per le donne, e lo do bene io che invece mi in*azzo quando mi danno del maschio. Se invece già prima Marco ti ha fatto battute omofobe fammelo sapere perché tutti vogliamo sapere la verità”.

Sainato non ha ancora contro-replicato, ma ha messo un like rivelatorio al post di un utente che criticava Luxuria, questo: “Vladi, mi piaci un sacco, ma stavolta non ti credo. Il tweet di Gianmaria ha fatto il giro del web e sappiamo che nelle pause controllate i cellulari e ciò che noi appassionati scriviamo. Hai attaccato Andrea ma mai una parola sulle gaffe (tante) di Marco. Non sei stata giusta”.