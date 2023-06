Pino Insegno, "ex programma Mediaset": cosa farà in Rai, una voce clamorosa

22 giugno 2023 a

a

a

Il ritorno di Pino Insegno in Rai sembra ormai cosa fatta. Ma cosa andrà a fare nella tv di Stato? Se in un primo momento si era parlato della possibilità che andasse a sostituire Flavio Insinna alla conduzione de L’Eredità, adesso viene fuori un'altra indiscrezione riportata da FanPage: a partire da settembre il presentatore potrebbe trovarsi al timone de Il Mercante in Fiera, il popolare game show che proprio Insegno ha condotto tanti anni fa su Italia 1. Ora invece il programma dovrebbe andare in onda su Rai 2.

"Hanno fatto un errore a scegliermi": la rivelazione di Insinna, gelo in studio

Il quiz - ha proseguito FanPage - dovrebbe essere collocato nell’access prime time di Rai 2, dunque poco prima del Tg, e dovrebbe essere composto almeno inizialmente da 60 puntate. Puntate che però potrebbero diventare di più nel caso in cui gli ascolti dovessero essere alti. Se queste voci venissero confermate, si tratterebbe del ritorno di un programma molto amato dopo ben 15 anni dall’ultima edizione andata in onda.

L'Eredità, "meno due". Flavio Insinna, le clamorose parole d'addio

All'epoca, quando il Mercante in Fiera andava in onda su Italia 1, Insegno alla conduzione era affiancato dalla gatta nera Ainette Stephens, che proprio per quel ruolo ottenne un grande successo. Adesso, però, non si sa se sia previsto il ritorno della Stephens qualora il programma andasse davvero in onda su Rai 2 a partire da settembre. A tal proposito FanPage ha spiegato che da questo punto di vista nulla sembra essere stato ancora deciso. Nulla esclude, comunque, che Insegno venga scelto anche per la conduzione de L'Eredità su Rai 1, a partire però da gennaio dell'anno prossimo.