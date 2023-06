Belen Rodriguez, quelle frasi a Sabrina Ferilli: sospetto a Mediaset

23 giugno 2023 a

a

a

Con ogni probabilità Belen Rodriguez lascerà Mediaset, ma i rapporti tra la showgirl argentina e i colleghi sembrano ottimi. Di sicuro, c'è grande intesa con Sabrina Ferilli, sua compagna di viaggio a Tu si que vales. Ricapitoliamo: Belen, secondo i retroscena dai corridoi di Cologno Monzese, una volta vistasi "silurata" a Le Iene avrebbe comunicato ai dirigenti, chiaro e tondo, che non intende più condurre nemmeno Tu si que vales.

Sabrina Ferilli, il vestito si "spalanca" lì davanti: la foto manda in tilt l'Italia | Guarda

Al momento, tutto tace e dal Biscione non arrivano né conferme né smentite. Un'altra voce molto insistente riferiva che in caso l'addio al talent di Canale 5 si concretizzi, la sostituta ideale della Rodriguez potrebbe essere non Maria De Filippi (che resterebbe nella giuria, insieme alla neo-arrivata Luciana Littizzetto), ma proprio la Ferilli. Grande amica di Queen Mary e di Lucianina, certo, ma pure di Belen a giudicare da qualche scambio reciproco sui social.

"Mediaset, addio Belen". Un terremoto: cos'è cambiato dopo la morte di Berlusconi

I più attenti (e maliziosi) non hanno potuto non notare infatti gli scambi di carinerie su Instagram tra la Sabrina nazionale e la compagna di Stefano De Martino. Galeotto, diciamo così, un abito griffato Mar de margheritas, brand lanciato dalla Rodriguez, indossato proprio dalla splendida attrice romana. "Mamma mia come sta bene a te!", ha commentato la foto Belen, ricevendo la risposta al solito ironica (e in romanesco) della Ferilli, "Ce provamo!", con tanto di emoticon con il cuore.

"Belen via da Mediaset? Pier Silvio Berlusconi...": la bomba di Fabrizio Corona

Nelle ultime ore, altro episodio "sospetto": la Ferilli condivide una vecchia intervista del 2017 a Che tempo che fa (toh, altro intreccio stavolta con la Littizzetto) in cui Fabio Fazio mostrò una sua foto da giovanissima. "Mamma quanto mi fai sorridere!", è il commento della Rodriguez su cui piove un altro cuore da Sabrina.