Reazione a catena, "avete esagerato": campionesse in tilt

All’Intesa vincente, le trerapiste sono riuscite a qualificarsi all’ultimo secondo, trovando nove risposte esatte contro le otto centrate dai ‘Più Tre’. Giunte all’Ultima Catena con un montepremi di 135mila euro, le tre romane hanno però commesso sette errori nella fase di individuazione delle parole e la cifra in palio è quindi scesa a 1.055 euro. Si tratta del montepremi finora più basso di questa edizione del programma. "E’ andata così, insomma, ma siamo qui per giocare e abbiamo ancora la possibilità di divertirci", ha detto Insegno, vedendo le campionesse un po' deluse.

All’Ultima parola, invece, il primo indizio era il termine Cucina, il secondo iniziava per CA e finiva per O. Ignoto il terzo, che le campionesse hanno deciso di comprare dimezzando il montepremi e giocando quindi per 528 euro. Si trattava della parola Traccia. Le trerapiste hanno puntato sulla parola Cappello, ma la soluzione vincente era Canovaccio. Tanti i commenti comparsi sui social dopo la puntata: "Canovaccio ???? Traccia impossibile!!! Autori avete esagerato!!!", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Catena difficile come non mai". E ancora: "Era impossibile questa",