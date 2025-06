Affari Tuoi, "commossa": il Presidente spiazza tutti

Antonio dalla Puglia è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda ieri sera, venerdì 27 giugno. Il concorrente, detto "il Presidente", è uno studente di 21 anni e ha giocato col pacco numero 5. Con lui, al centro dello studio, la madre Annamaria. "Lei è single per?", gli ha chiesto a un certo punto il conduttore. E il pacchista ha risposto: "Per scelta". Poi la battuta inattesa di De Martino: "Per esempio, si può essere single per legittima difesa!".

Eliminati, poi, 5mila, 0 e 500 euro. E purtroppo subito dopo anche i 75mila euro. "Pesantuccio", ha commentato Antonio. Il dottore allora gli ha proposto 15mila euro ma il concorrente ha rifiutato. Peccato che a quel punto siano andati via anche i 100mila euro. Alla fine il Presidente è rimasto con le cartellate (piatto tipico della regione) da una parte e 30mila euro dall'altra. Dunque, gli è stato offerto il cambio. "Ringrazio e rifiuto", ha replicato il pacchista. Che per fortuna ha poi scoperto che nel suo pacco c'erano 30mila euro. Entusiasmo e applausi in studio. "Come se li avessi vinti io", ha commentato su X un utente soddisfatto della partita appena vista in tv. Un altro invece: "Presidente sarai per sempre famoso". E ancora:"Io commossa per il presidente".