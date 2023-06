Rita Pavone, "megalomania?": demoliti Emma e Mengoni senza citarli, è polemica

23 giugno 2023 a

Esplode una polemica feroce tra Rita Pavone e Marco Mengoni. Al centro dello scontro un tweet della cantante che ha messo nel mirino il vincitore di Sanremo 2023. Le parole usate da Rita Pavone sono abbastanza incisive e non sono passate inosservate sui social: "Una semplice domanda. Perché oggi in Italia,ogni volta che un cantante raggiunge finalmente il successo tanto rincorso e desiderato, senta subito il "bisogno" di fare affermazioni su cose che nulla, proprio nulla hanno a che fare con il proprio lavoro? Megalomania?". Apriti cielo, si scatena subito la bufera.

Mengoni non ha risposto. Ma i suoi fan hanno di fatto assalito la Pavone sui social. Al punto che la stessa Rita Pavone si è difesa correggendo il tiro e spiegando bene la sua posizione: "Come prevedevo. No.Non parlavo di Mengoni, che tra l'altro amo molto, ma di un modo, quello dei social, di "giustiziare" qualsiasi opinione che non viene detta come loro vorrebbero. In sintesi, non è quello che uno dice la ragione della nota di biasimo, ma di chi lo ha detto".

In tanti hanno legato lo sfogo della Pavone alle polemiche legate alla decisione del tribunale di Padova che ha annullato la trascrizione di 33 nimbi figli di coppie omogenitoriali. Insomma il caso resta aperto e fa parecchio discutere.